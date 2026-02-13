Alerte météo au Maroc: orages, fortes pluies et chutes de neige, les villes concernées

De fortes pluies avec orages et risque de grêle, des chutes de neige et de fortes rafales de vent sont prévues, de vendredi à samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies avec orages (40 à 65 mm) et risque de grêle sont attendues de vendredi (12h00) à samedi (06h00) dans les provinces de Fahs-Anjra, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tetouan, Mdiq-Fnideq, Taounate, Taza, Chefchaouen, Al Hoceima et Larache, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (30 à 40 mm) concernera les provinces de Benslimane, Khouribga, Azilal, Khenifra, Fès, Sefrou, Moulay Yacoub, Béni Mellal, Driouech, Khémisset, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Mèknes, Guercif, El Hajeb, Ifrane, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Kénitra.

Pour la même période, le même phénomène avec une pluviométrie allant de 20 à 30 mm est prévu dans les provinces de Berkane, Taourirt, Oujda-Angad, Nador et Jerada.

Par ailleurs, des chutes de neige allant de 20 à 40 cm à partir de 1400m sont attendues de vendredi (12h00) à samedi (18h00) dans les provinces de Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Azilal, Beni Mellal, Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Ifrane et Khenifra.

Ce même phénomène (10 à 20 cm) touchera vendredi de 12h00 à 18h00 les provinces d’Al Hoceima et Taourirt.

En outre, de fortes rafales de vent allant de 80 à 100km/h sont attendues de vendredi de 12h00 à 23h00 dans les provinces de Berkane, Oujda-Angad, Ouarzazate, Tata, Al Hoceima, Nador, Ifrane, Taounate, Tinghir, Taroudant, Errachidia, Sefrou, Figuig, Zagora, Taza, Guercif, Boulemane, Midelt, Driouch, Taourirt et Jerada.

Le même phénomène (75 à 85 km/h) est attendu de vendredi (12h00) à samedi (06h00) dans les provinces de Fahs-Anjra, Salé, Fès, Moulay Yacoub, Rabat, Ouezzane, Skhirate-Témara, Azilal, Béni Mellal, Meknès, Khémisset, Sidi Ifni, Kénitra, Tétouan, Mdiq-Fnideq, Tanger-Asilah, El Hajeb, Khénifra, Benslimane, Mohammedia, Guelmim, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Larache, Chefchaouen, Al Haouz et Tiznit. Il est également prévu samedi de 06h00 à 23h00 dans les provinces de Chichaoua et Essaouira.

