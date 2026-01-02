Comment la ville de Taroudant se prépare aux fortes pluies

Par LeSiteinfo avec MAP

Face aux perturbations météorologiques attendues vendredi et samedi, les autorités locales de la province de Taroudant sont en alerte maximale, déployant un ensemble de mesures préventives et opérationnelles.

Ces mesures visent à atténuer l’impact des variations météorologiques potentielles, à garantir la sécurité des citoyens, à protéger leurs biens et à préserver les infrastructures.

Dans ce contexte, la direction provinciale de la Société Régionale Multiservices (SRM) de Souss-Massa a renforcé son dispositif de surveillance et d’intervention dans le cadre de mesures proactives visant à assurer la continuité du fonctionnement des réseaux d’assainissement sur l’ensemble du territoire de Taroudant.

Cette mobilisation s’inscrit dans une démarche préventive axée sur le nettoyage et la surveillance continus des réseaux d’assainissement, notamment des canalisations et installations les plus vulnérables aux surcharges, contribuant ainsi à prévenir toute perturbation potentielle due aux intempéries.

À cette fin, la SRM a mobilisé des équipements spécialisés, dont dont des hydrocureuses, engins conçus pour le nettoyage en profondeur des canalisations à l’aide de jets d’eau à très haute pression, permettant d’éliminer les dépôts, résidus et obstructions susceptibles d’entraver l’écoulement normal des eaux.

Ces opérations visent à maintenir la capacité fonctionnelle des réseaux d’assainissement et à réduire les risques d’inondation, notamment lors d’épisodes de fortes pluies ou de pluies prolongées pouvant dépasser la capacité normale des infrastructures.

Ces interventions sont mises en œuvre de manière proactive et progressive dans différents quartiers de Taroudant, dans le cadre d’un plan préventif destiné à garantir l’efficacité des réseaux, la continuité des services et la réduction des dommages potentiels causés par les intempéries.

À cet effet, Mouad Belhroukia, directeur provincial de la SRM à Taroudant, a indiqué que ces opérations préventives s’inscrivent dans un plan proactif visant à renforcer la disponibilité des réseaux d’assainissement et à permettre une intervention rapide en cas de besoin, notamment lors de fortes pluies.

Il a ajouté dans une déclaration à la MAP, que les équipes techniques de la société sont mobilisées en permanence, utilisant des ressources logistiques et des équipements spécialisés, notamment des camions nettoyeurs haute pression, pour éliminer les sédiments et les obstructions susceptibles d’entraver l’écoulement naturel de l’eau et de réduire le risque d’inondation.

Il a précisé que ces interventions sont menées en étroite coordination avec les autorités locales et les services compétents, en priorisant les zones problématiques et les régions les plus exposées à l’accumulation d’eau, afin de garantir la sécurité des citoyens, de protéger les biens et de maintenir les services essentiels.

De son côté, Mustapha Yassine, responsable du secteur de l’assainissement à la SRM, a souligné que les équipes techniques poursuivent leurs interventions sur le terrain selon un programme de prévention précis.

Ce programme comprend la surveillance et le nettoyage continus des réseaux et des canaux, en particulier dans les zones généralement soumises à de fortes pressions lors des épisodes de pluie.

Des citoyens approchés par la MAP se sont déclarés satisfaits de ces mesures préventives, soulignant que la mobilisation des autorités locales et de la Société multiservices régionale a contribué à renforcer le sentiment de sécurité des citoyens et à réduire les risques d’accumulation d’eau ou d’inondations dans les zones résidentielles, notamment lors de fortes pluies.

