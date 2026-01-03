Météo au Maroc: pluies et chutes de neige ce dimanche 4 janvier

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 04 janvier 2026 :

– Chute de neige sur les Haut et Moyen Atlas.

– Temps pluvieux avec averses parfois orageuses sur la région de Tanger, les plaines nord et centre, le Rif, le Souss, l’Atlas et ses régions voisines, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et Chiadma.

– Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur l’Oriental, la Méditerranée, le Saiss et le Nord des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Nord-Ouest, les plaines nord et centre, l’Atlas, ses régions voisines, l’Oriental, le Sud-Est et le Sud.

– Température minimale de l’ordre de -04/02°C sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°C sur le Rif et les Hauts plateaux et les versants sud-est, de 14/18°C près des côtes et de 08/14°C partout ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est et en légère baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée, localement agitée à forte en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, devenant agitée le soir, forte à très forte entre Cap Spartel et Tan-Tan et agitée à forte ailleurs.

