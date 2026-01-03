Ilyas El Malki quitte la prison d’El Jadida (PHOTO)

Le streamer marocain Ilyas El Malki a quitté la prison d’El Jadida, après avoir bénéficié du dispositif des peines alternatives.

Hamza El Malki a tenu à partager une photo en compagnie de son frère sur son compte Instagram et a écrit : « Nous annonçons au grand public qu’Ilyas El Malki est aujourd’hui libre, après que la justice a rendu son verdict avec équité et transparence. En accueillant cette nouvelle avec soulagement, nous adressons nos remerciements les plus sincères aux avocats qui l’ont accompagné : Me Rachida Hachem, Me Abdelhamid Sabri, Me Youssef Rabah et Me Jad Zahrach».

Et d’ajouter : «Nous saluons aussi les fonctionnaires de la prison locale d’El Jadida pour la qualité de leur traitement et leur respect du devoir professionnel. Aujourd’hui s’écrit une nouvelle page, placée sous le signe de la victoire du droit, du retour de l’espoir et d’une confiance renouvelée en la justice de notre pays. Vive la justice, vive le droit. »

Rappelons que le tribunal de première instance d’El Jadida avait condamné Ilyas El Malki à huit mois de prison, avec la possibilité de bénéficier de peines alternatives consistant en 900 heures de travaux d’intérêt général, assorties d’une amende de 500 dirhams pour chaque jour de peine.

