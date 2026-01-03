Pluies : Taroudant, Essaouira et Safi en tête des précipitations ces dernières 24 heures

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie.

– Taroudant : 40

– Essaouira-Aéroport : 38

– Essaouira-Port :30

– Safi : 27

– Casablanca : 22

– Agadir-Aéroport : 20

– Inzegane : 18

– El Jadida et Sidi Ifni : 16

– Nouaceur et Settat : 15

– Benguérir : 14

– Guelmim et Tit mellil : 12

– Mohammedia : 11

– Casablanca-Port, Marrakech et Tiznit : 09

– Tantan : 08

– Benslimane et Khouribga : 07

– Rabat et Ouarzazate : 03

– Laâyoune et Salé : 02

– Kénitra et Sidi Slimane : 01.