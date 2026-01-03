Alerte météo au Maroc: fortes pluies, rafales de vent et chutes de neige

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes pluies parfois orageuses, de fortes rafales de vent et des chutes de neige sont prévues, de samedi à lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses (80 à 100 mm) sont attendues, de samedi à 13h00 à dimanche à 18h00, dans les provinces d’Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

De même, de fortes pluies parfois orageuses (30-55 mm) toucheront, de samedi à 13h00 à dimanche à 12h00, les provinces de Safi, Chichaoua, Sidi Bennour, Khenifra, Youssoufia, Tiznit, Al Haouz, Khouribga, Settat, Azilal, Beni Mellal et El Jadida, alors que des précipitations comprises entre 20 et 30 mm seront enregistrées durant la même période dans les provinces de Rabat, Salé, Khémisset, Nouaceur, Mohammadia, Mediouna, Casablanca, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Berrechid, Fquih Ben Salah, Skhirate-Temara, Benslimane et Kénitra, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des cumuls pluviométriques variant entre 50 et 80 mm, concernera, de dimanche à 03h00 à lundi à 12h00, les provinces de Tanger-Assilah, Mdiq-Fnideq, Tétouan, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taounate et Al Hoceima.

Également, de fortes rafales de vent allant de 70 à 85 km/h sont prévues de samedi à 13h à dimanche à 12h00 dans les provinces de Sefrou, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Tétouan, Ouarzazate, Kénitra, Mdiq-Fnideq, El Hajeb, Ifrane, Rehamna, Youssoufia, Essaouira, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirate-Temara, Benslimane, Berrechid, Safi, Sidi Bennour, Marrakech, Casablanca, Figuig, Chichaoua, El Jadida, Mohammadia, El Kelaa des Sraghna, Settat, Midelt, Jerada et Mediaouna.

Par ailleurs, des chutes de neige à partir de 2.000 mètres d’altitude (20-50 cm) toucheront, de samedi à 13h00 à lundi à 23h00, les provinces de Midelt, Tinghir, Azilal, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Chic

S.L