Intempéries à Agadir: « Souk El Had » ferme ses portes (VIDEO)

Les autorités d’Agadir ont décidé de fermer temporairement Souk El Had et de suspendre ses activités commerciales, dans le cadre d’une mesure préventive visant à protéger les personnes et les biens.

Les autorités ont en effet appelé les commerçants à vider et sécuriser leurs stands afin d’éviter d’éventuels dégâts matériels ou humains pouvant être provoqués par d’éventuelles crues. Cette décision intervient également pour éviter que le drame des inondations survenues récemment à Safi ne se reproduise.

Un acteur associatif a indiqué à Le Site info que cette mesure fait suite au bulletin d’alerte spécial émis par la Direction de la météorologie nationale, mettant en garde contre de fortes précipitations attendues dans la région.

Le même intervenant a souligné que la wilaya a privilégié une approche préventive afin de garantir la sécurité de tous et d’éviter tout danger potentiel lié aux averses orageuses.

H.M.