Météo Maroc : les prévisions du mardi 17 février 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 17 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie.

– Temps généralement stable.

– Temps assez froid la matinée et la nuit avec gelée locale sur les reliefs d’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

– Nuages bas assez denses, matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques.

– Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur la Méditerranée et les provinces sahariennes.

– Chasse-sables par endroits sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, 11/15°C sur les provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et près des côtes et de 05/10°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur la totalité du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Assilah et Cap Sim et peu agitée à agitée ailleurs.