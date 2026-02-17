Ramadan 2026: la date de l’observation du croissant lunaire au Maroc

L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan aura lieu le mercredi 29 chaâbane 1447 de l’hégire, correspondant au 18 février 2026.

Les magistrats, les Nadhirs et les délégués du ministère des Habous et des affaires islamiques seront invités à informer ce département de l’observation du Croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant aux numéros de téléphone suivants: (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou au numéro de fax (0537.76.17.21).

Rappelons que l’expert en astronomie Hicham Al Aissaoui a révélé la date du début du mois de Ramadan pour l’année 2026 au Maroc.

Dans une publication sur un groupe Facebook, Hicham Al Aissaoui a indiqué que le début du mois sacré coïncidera avec le jeudi 19 février. Il a précisé que, selon les calculs astronomiques, le prochain mois de Ramadan devrait compter 30 jours.

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Comme d’habitude, l’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.

H.M.