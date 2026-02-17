Ramadan 2026 : le Mazagan Beach & Golf Resort dévoile son offre Ftour et séjour

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, le Mazagan Beach & Golf Resort invite ses hôtes à célébrer l’art du Ftour. Dans un cadre raffiné et apaisant, le Resort propose une parenthèse idéale pour réunir familles et amis autour des valeurs de partage et de générosité.

Cette année, le restaurant Olives sublime son accueil en installant une élégante tente sur sa terrasse, spécialement aménagée pour ce mois sacré. Ce nouvel espace offre aux convives le choix entre l’ambiance feutrée de la salle intérieure et l’atmosphère chaleureuse de la tente, dont le décor s’inspire du patrimoine marocain.

Chaque soir, un buffet somptueux met en avant la richesse des saveurs ramadanesques. Des classiques incontournables de la cuisine marocaine aux créations contemporaines, la sélection culinaire se veut une véritable ode à la diversité, pensée pour transformer la rupture du jeûne en un moment d’exception.

L’expérience est sublimée par un accompagnement musical aux rythmes des mélodies andalouses, apportant une note élégante et authentique à la soirée. L’atmosphère se prolonge ensuite avec les sonorités gnawa, pour des soirées vibrantes empreintes de spiritualité et de convivialité.

Pensé comme une véritable escale de partage, le Ramadan au Mazagan Beach & Golf Resort constitue une invitation privilégiée à se retrouver en famille ou entre amis, au cœur d’un univers qui sublime l’hospitalité, la gastronomie et le respect des traditions.

Détails des offres

• Offre Séjour Ramadan : Nuitée pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans incluant Ftour buffet pour les adultes et petit-déjeuner pour les deux enfants, à partir de 2 400 MAD par nuit, hors taxes de séjour.

• Offre Ftour : Ftour buffet au restaurant Olives à 510 MAD par adulte.