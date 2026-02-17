Ksar El Kébir: le marché de gros des fruits et légumes reprend son activité

Par LeSiteinfo avec MAP

Le marché de gros des fruits et légumes de la ville de Ksar El Kébir enregistre une nette abondance des approvisionnements, à la faveur de l’amélioration des conditions météorologiques.

Cette infrastructure clé a retrouvé son rythme commercial normal, assurant un approvisionnement suffisant pour la population locale et les marchés environnants, et illustrant la résilience des chaînes d’approvisionnement face aux perturbations climatiques.

À cet égard, le directeur adjoint du marché de gros de Ksar El Kébir, Abderrahmane Wakrim, a souligné que le marché a assuré la continuité de ses services, même en période de fortes perturbations météorologiques.

Il a, dans ce sens, indiqué que l’activité commerciale a retrouvé son rythme habituel, avec des quantités abondantes de fruits et légumes couvrant l’ensemble des besoins de la ville et des marchés environnants, soulignant que la situation actuelle est très rassurante.

De son côté, le président de l’Association « Lixus » des commerçants de fruits et légumes, Moussa Kouida, a relevé que la reprise de l’activité commerciale s’opère dans les meilleures conditions, grâce à la disponibilité de l’ensemble des produits agricoles sur le marché, soulignant que l’offre restera stable dans les prochains jours, avec une abondance de produits de toutes variétés.

Pour sa part, Mohamed Kmira, commerçant au marché de gros, a noté que les marchandises sont disponibles dans toutes leurs variétés pour répondre à la demande croissante.

Il a, par ailleurs, attribué certaines légères fluctuations des prix à des contraintes logistiques temporaires, liées à l’état des routes après les récentes précipitations, affirmant que le rythme d’approvisionnement se déroule de manière normale et régulière.

Cette dynamique témoigne de l’efficacité des mesures mises en œuvre pour assurer la continuité des infrastructures publiques clés, le marché de gros de Ksar El Kébir poursuivant son rôle de centre névralgique pour garantir la sécurité alimentaire locale et l’approvisionnement régulier des marchés en produits de qualité.

