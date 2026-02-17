Les Marocains soulagés après le retour à l’heure GMT

Après le retour à l’heure GMT à l’occasion du mois de Ramadan, plusieurs Marocains ont exprimé leur soulagement.

Sur la Toile, nombreux sont ceux qui, en effet, ont exprimé leur refus quant au maintien permanent de l’horaire GMT+1. Les critiques portent notamment sur ses répercussions sur les élèves, contraints de se rendre à l’école à des heures très matinales, souvent dans l’obscurité, obligeant les parents à les accompagner.

Certains évoquent également un impact sur le bien-être et l’équilibre psychologique et estiment que le décalage horaire perturbe le rythme de vie, en particulier durant la période hivernale.

Instaurée il y a plusieurs années, l’heure GMT+1 continue ainsi de diviser et une large frange de la population réclame encore son abandon définitif. D’ailleurs, plusieurs appels ont encore été lancés afin d’annuler définitivement cet horaire et d’adopter l’heure GMT dans le Royaume.

H.M.