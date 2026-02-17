Casablanca : les nouveaux horaires du tram pendant le Ramadan

La société Casa Tram a annoncé les nouveaux horaires qui seront adoptés durant le mois sacré du Ramadan.

Ce nouvel emploi du temps vise à répondre aux besoins des habitants de Casablanca pendant cette période. Ainsi, le premier départ sera assuré à 5h30 pour l’ensemble des lignes du tramway, depuis les stations terminus de Sidi Moumen, Sidi Bernoussi, Hay Al Wahda et Mohammed Radi.

L’entreprise a précisé que le premier départ aura lieu à 6h00 depuis les stations de Lissasfa, Aïn Diab, Casablanca Port ainsi que le Jardin de la Ligue arabe.

Concernant la dernière circulation, elle est fixée à 23h30 pour toutes les lignes.

Le communiqué indique également que l’interruption du service pour les lignes 1 et 2 s’étendra de 17h01 à 19h20, tandis que pour les lignes 3 et 4, elle aura lieu entre 17h35 et 19h20.

