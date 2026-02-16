Météo Maroc: temps stable et ciel dégagé ce lundi

A la Une

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 16 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps stable avec ciel assez dégagé sur l’ensemble du Royaume.

– Temps assez froid la matinée sur l’Atlas, le Rif, les Hauts plateaux orientaux, le Saiss, Oulmès et localement sur les plaines Nord et Centre.

– Temps nuageux près des côtes atlantiques Nord et Sud avec formations brumeuses par endroits le matin et la nuit.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de -02/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, 11/15°C sur les provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et près des côtes et de 05/10°C partout ailleurs.

– Température journalière en hausse sur la totalité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Sud.

