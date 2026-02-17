Ramadan à Mazagan : une expérience élégante entre tradition et convivialité

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, Mazagan Beach & Golf Resort invite ses hôtes à célébrer l’art du Ftour. Dans un cadre raffiné et serein, le Resort propose une parenthèse idéale pour réunir familles et amis autour des valeurs de partage et de générosité.

Cette année, le restaurant Olives sublime son accueil en installant une élégante tente sur sa terrasse, spécialement aménagée pour ce mois sacré. Ce nouvel espace offre aux convives le choix entre l’ambiance feutrée de la salle intérieure ou l’atmosphère chaleureuse de la tente, dont le décor s’inspire du patrimoine marocain.

Chaque soir, un buffet somptueux met en scène la richesse des saveurs ramadanesques. Des classiques incontournables de la cuisine marocaine aux créations contemporaines, la sélection culinaire est une véritable ode à la diversité, pensée pour transformer la rupture du jeûne en un instant de pure gourmandise.

L’expérience est sublimée par un accompagnement musical au rythme des mélodies andalouses apportant une note élégante et authentique à la soirée. Puis, l’atmosphère se prolonge avec les sonorités des Gnawas pour des soirées vibrantes, empreintes de spiritualité et de convivialité.

Pensé comme une véritable escale de partage, le Ramadan au Mazagan Beach & Golf Resort est l’invitation parfaite pour se retrouver en famille ou entre amis, au cœur d’un univers qui sublime l’hospitalité, la gastronomie et le respect des traditions.

Détails des offres