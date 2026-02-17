Météo Maroc : temps assez froid ce mercredi 18 février 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 18 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie.

– Temps assez froid la, matinée et la nuit, avec gelée locale sur les reliefs d’Atlas et le Rif.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de -01/05°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur les provinces sahariennes et de 06/11°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur l’Oriental et les provinces sahariennes et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le long du littoral atlantique.