Marrakech : décès d’une touriste suisse dans un terrible accident (VIDEO)

Rédaction N4 février 2026 - 14:20

Une touriste suisse a trouvé la mort, ce mercredi, dans un tragique accident de la circulation survenu à proximité de Bab Doukkala, dans l’ancienne médina de Marrakech.

Selon une source de Le Site info, la victime, âgée de 64 ans, se promenait en compagnie de son mari lorsqu’elle a été mortellement percutée à la suite d’une collision entre un grand taxi et un véhicule léger.

Alertées, les autorités compétentes se sont rendues sur les lieux du drame. La dépouille de la victime a été transférée à la morgue pour les besoins de l’autopsie et une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

H.M.



