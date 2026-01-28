Gims dévoile son deuxième projet immobilier à Marrakech (VIDEO)

Dans la Cité ocre, l’artiste et entrepreneur Gims a dévoilé son deuxième projet dans le Royaume, confirmant une vision d’investissement désormais structurée et inscrite dans le long terme. Entre immobilier premium repensé et ambition économique assumée, cette séquence marque une montée en puissance claire de son engagement au Maroc.

À l’occasion d’un évènement à forte portée stratégique, l’artiste Gims a dévoilé son deuxième projet immobilier au Maroc. Après le succès de sa première initiative, cette nouvelle séquence illustre une montée en puissance assumée, tant dans l’ambition que dans la vision portée pour le développement immobilier à Marrakech. Objectif : repositionner certains codes de l’immobilier premium, en phase avec les évolutions du marché et les attentes d’une clientèle en quête de qualité, de sens et de durabilité.

Le luxe réinterprété

Temps fort de l’évènement, Gims a annoncé le lancement de cinquante villas d’exception, conçues autour d’une architecture soignée, de prestations haut de gamme et d’un cadre de vie pensé dans ses moindres détails. L’originalité du projet réside toutefois dans son positionnement tarifaire.

Le choix a été fait de proposer un standing premium à un prix volontairement maîtrisé, avec l’ambition d’élargir l’accès au luxe sans renoncer à l’exigence architecturale ni à la qualité de l’expérience résidentielle.

Cette approche traduit une lecture fine des mutations du marché immobilier, où la valeur ne se limite plus au prestige, mais s’évalue à l’aune de l’usage, du confort et de la cohérence globale du projet. Le luxe n’y est plus ostentatoire, mais pensé comme une expérience durable et maîtrisée.

Une vision qui dépasse le seul cadre immobilier

La présentation du nouveau projet résidentiel a également été l’occasion de dévoiler plusieurs annonces structurantes, témoignant d’une volonté affichée de Gims de renforcer ses investissements de long terme au Maroc. L’artiste a mis en avant une approche globale, articulée autour du soutien à l’économie locale, de la valorisation des talents marocains et de la contribution au rayonnement international du Royaume.

Cette vision confirme un positionnement assumé : celui d’un investisseur qui conçoit ses projets comme des leviers de création de valeur et d’impact, à la croisée de la création, de l’innovation et du développement territorial. Le Maroc s’affirme ainsi comme un socle stratégique autour duquel se déploie une ambition durable.

Organisé dans un lieu emblématique de Marrakech, l’événement a réuni investisseurs, partenaires institutionnels, acteurs économiques, médias nationaux et internationaux, ainsi que plusieurs personnalités influentes.

Le format keynote, volontairement épuré et maîtrisé, a permis d’envoyer un message clair, appuyé par des prises de parole structurées et une séquence presse intégrée. Cette mise en scène sobre mais efficace a renforcé la crédibilité du projet, en projetant d’ores et déjà ses prolongements concrets au-delà de l’événement lui-même.

En choisissant Marrakech, Gims a également confirmé le rôle central de la ville comme vitrine internationale et plateforme d’annonces à forte portée économique. Artiste reconnu, entrepreneur et investisseur, Gims poursuit une diversification assumée de ses activités. Son implantation au Maroc s’inscrit dans une logique de transmission, de création de valeur et d’impact durable, loin des investissements ponctuels ou opportunistes. La keynote du 26 janvier 2026 apparaît ainsi comme une séquence charnière, celle d’un engagement qui se consolide, se structure et s’inscrit pleinement dans le temps long.

S.N