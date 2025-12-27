Les pluies font grimper les prix des légumes au Maroc

Les prix de plusieurs légumes ont connu une hausse importante dans diverses villes, en raison des récentes précipitations qu’a enregistrées le pays, ce qui a suscité le mécontentement de nombreux consommateurs.

Parmi les produits dont les prix ont grimpé de manière significative figurent la pomme de terre, la carotte, l’oignon, les petits pois et les courgettes.

Un professionnel du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca a assuré que l’offre reste globalement abondante, à l’exception de certains légumes qui ont été impactés par les dernières pluies, ce qui a entraîné une baisse de la production et, par conséquent, une augmentation de leurs prix.

Selon la même source, la pomme de terre se vend actuellement entre 3 et 4 dirhams le kilo au marché de gros de Casablanca, tandis que le prix de l’oignon varie entre 4 et 5 dirhams, et celui de la carotte entre 5 et 6,5 dirhams, selon la qualité du produit.

Pour les autres légumes, les prix oscillent entre 3 et 5 dirhams pour la tomate, et entre 5 et 6,5 dirhams pour le poivron, l’aubergine et le concombre.

Le professionnel a par ailleurs souligné que les récentes pluies devraient avoir, dans les semaines à venir, un impact positif sur la production agricole, ce qui pourrait contribuer à une stabilisation progressive des prix.

