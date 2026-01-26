Maroc : hausse spectaculaire des prix des légumes à l’approche du Ramadan

Depuis quelques jours, les prix des légumes ont connu une hausse spectaculaire dans la plupart des villes marocaines, suscitant l’indignation des citoyens, d’autant plus que le mois sacré de Ramadan approche.

Plusieurs Marocains ont déclaré à Le Site Info que toutes les variétés de légumes, sans exception, ont enregistré une augmentation importante, au point que certains légumes dépassent les 15 dirhams, comme les petits pois et les haricots verts.

Un professionnel du marché de gros des fruits et légumes à Casablanca a confirmé cette hausse, expliquant qu’elle est due aux fortes pluies qui frappent le pays, car de nombreux agriculteurs éprouvent de grandes difficultés à récolter les légumes et à les transporter jusqu’aux camions.

Le professionnel a ajouté, dans une déclaration à Le Site Info que les pommes de terre sont disponibles à des prix variant entre 5 et 7 dirhams le kilogramme, tandis que l’oignon atteint 8 dirhams, l’aubergine et le poivron 7 dirhams, et la tomate 8 dirhams.