Pourquoi les prix des pommes de terre flambent ?

Les prix des pommes de terre ont enregistré une hausse importante cette semaine dans la plupart des marchés du Royaume, atteignant huit dirhams le kilo.

Cette augmentation, survenue en cette période de l’année, a provoqué la colère des Marocains, qui considèrent la pomme de terre comme un produit de base largement consommé et qui devrait donc rester accessible à tous.

Un commerçant du marché de gros de Casablanca, interrogé par Le Site info, a indiqué que le prix de la pomme de terre ne dépassait pas trois dirhams le kilo l’année dernière. Il a expliqué que cette hausse des prix serait due à la sécheresse que connaît le pays, ainsi qu’à une baisse de la production.

K.Z.