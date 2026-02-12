La Bourse de Casablanca finit sur une note positive ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note positive jeudi, son indice principal, le MASI, progressant de 1,52% à 18.645,43 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 1,46% à 1.440,5 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 1,42% à 1.261,94 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a avancé de 1,86% à 1.867,3 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,31% à 17.092,99 pts et 0,53% à 15.755,54 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Loisirs et hôtels » (+3,24%), « Santé » (+2,78%) et « Sylviculture et papier » (+2,33%) ont affiché les plus fortes progressions.

Les secteurs « Matériels, logiciels et services informatiques » (-0,89%), « Transport » (-0,70%) et « Industrie pharmaceutique » (-0,43%) ont enregistré les plus fortes baisses.

Les échanges ont atteint plus de 424,3 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (42,44 MDH), Akdital (31,54 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (27,34 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.038,38 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Minière Touissit (+9,97% à 2.878 DH), Vicenne (+7,40% à 450 DH), Colorado (+6,55% à 89,5 DH), Sanlam Maroc (+6,53% à 2.285 DH) et Involys (+5,2% à 180 DH) ont enregistré les meilleures performances.

À l’inverse, Unimer (-2,44% à 160 DH), HPS (-1,7% à 520 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (-1,22% à 1.620 DH), Réalisations Mécaniques (-0,85% à 465 DH) et CTM (-0,7% à 869,9 DH) ont accusé les plus forts replis.

S.L.