Ramadan 2026: voici les horaires des écoles

Le ministère de l’éducation de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé ce jeudi les horaires en vigueur pendant le mois Ramadan dans les établissements primaires, secondaires et supérieurs.

Le ministère affirme que les horaires des écoles primaires pendant le mois sacré seront retardés, du lundi au vendredi, de 30 minutes le matin et avancés de 30 minutes l’après-midi. Les cours vont donc démarrer la matinée à 8h40 et finiront à 15h50 l’après-midi.

Pour le collège et le lycée, les horaires sont les suivants en semaine (Sauf le vendredi) : – Matin : de 08h40 à 12h00 – Après-midi : de 12h30 à 15h50

Quant au vendredi, un horaire spécifique a été mis en place pour permettre aux élèves d’accomplir la prière du vendredi sans perturber le programme scolaire : Matin : de 08h30 à 11h50 Après-midi : de 13h40 à 17h00

Des modifications concernant ces horaires seront autorisées dans certains cas, notamment dans les petites villes.

H.M