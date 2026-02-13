Crédit du Maroc confirme la solidité de sa trajectoire de croissance

Le Conseil de Surveillance de Crédit du Maroc s’est réuni le 12 février 2026, sous la présidence de Monsieur Mohamed Hassan BENSALAH, pour examiner l’activité et les comptes arrêtés au 31 décembre 2025.

DES RÉSULTATS FINANCIERS EN FORTE PROGRESSION PORTÉS PAR DES FONDAMENTAUX ROBUSTES

ACCÉLÉRATION DU RYTHME DE CROISSANCE DES CRÉDITS : +11,0 %

Crédit du Maroc confirme son engagement en faveur du financement de l’économie nationale, avec une progression des crédits de 11,0 %, à fin décembre 2025, pour s’établir à 62 863 MDH.

Les financements accordés aux entreprises enregistrent, à fin décembre 2025, une hausse de 12,2 %, atteignant 37 382 MDH, portés principalement par la bonne dynamique des crédits à l’équipement et

des crédits aux promoteurs, qui ont tous les deux progressé de +16,6 %.

Parallèlement, la Banque poursuit son soutien au financement des ménages, avec une croissance globale des encours de 4,8 %, à 22 284 MDH, tirée par l’augmentation des crédits à la consommation

(+11,2 %) et des crédits à l’habitat (+3,3 %).

CONSOLIDATION DE LA COLLECTE BILAN : +7,4 %

Les ressources consolidées poursuivent leur progression pour s’établir à 61 228 MDH, en hausse de 7,4 % par rapport à 2024. Cette évolution repose principalement sur la bonne tenue des ressources à vue, dont les encours atteignent 44 500 MDH, en hausse de 11,6%.

Les comptes d’épargne et les dépôts à terme s’élèvent respectivement à 10 096 MDH et 5 081 MDH à fin décembre 2025.

ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE DU PRODUIT NET BANCAIRE : +8,0 %

Le produit net bancaire consolidé enregistre une croissance de 8,0 %, pour atteindre 3 568 MDH à fin décembre 2025, portée par l’ensemble des activités du groupe Crédit du Maroc. La marge nette d’intérêt progresse de 10,4 % pour s’établir à 2 681 MDH, bénéficiant de la dynamique commerciale, de l’optimisation du coût de la ressource et de la contribution positive de la filiale Crédit du Maroc

Leasing et Factoring.

La marge sur commissions s’inscrit également en hausse de 7,3 %, pour atteindre 494 MDH, soutenue par le développement des activités des filiales, notamment Crédit du Maroc Patrimoine et CDM Capital Bourse, ainsi que par la bonne orientation des filières spécialisées, en particulier le commerce international et la bancassurance.

Le résultat des opérations de marché s’établit à 499 MDH, profitant de la dynamique commerciale sur le change. La contribution des filiales au produit net bancaire s’apprécie de 28,2 %, avec un chiffre d’affaires global de l’ordre de 259 MDH.

NETTE PROGRESSION DU RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION : +12,8 %

Le résultat brut d’exploitation atteint 1 916 MDH, en progression de 12,8 %, bénéficiant de l’effet combiné de l’évolution du produit net bancaire consolidé et de la maîtrise des charges d’exploitation.

Cette performance se traduit par une amélioration de 228 points du coefficient d’exploitation qui s’établit à 46,3 %.

En termes d’investissement, la Banque a engagé, au cours de l’exercice 2025, un montant total de 248 MDH, principalement dédié à la poursuite de sa transformation technologique et au renforcement de

ses capacités opérationnelles.

MAITRISE CONFIRMÉE DU COÛT DU RISQUE : -3,8 %

Crédit du Maroc a poursuivi sa politique anticipative et prudente de gestion des risques. Le coût du risque demeure ainsi maîtrisé à 383 MDH à fin décembre 2025, en baisse de 3,8 % par rapport à 2024.

Le taux de couverture des créances en souffrance s’établit à 89,5 %, en amélioration de 206 points de base par rapport à 2024.

Le taux des créances douteuses et litigieuses s’améliore également de 38 points de base, avec un encours de créances en souffrance de 4 434 MDH.

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE : +16,5 %

Le résultat net part du groupe enregistre une nette progression de 16,5 %, pour s’établir à 864 MDH. Cette performance traduit la solidité de la capacité bénéficiaire du groupe Crédit du Maroc, appuyée par la croissance de son activité, l’amélioration de sa rentabilité opérationnelle et la maîtrise continue de ses charges et de ses risques.

PROPOSITION DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende brut de 48 dirhams par action.