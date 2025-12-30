Le zoo de Ain Sebaâ a enfin rouvert ses portes (VIDEO)

A la Une

Après près de onze ans de fermeture, le parc zoologique de Aïn Sebaâ, à Casablanca a officiellement rouvert ses portes ce mardi.

Le parc s’étend sur une superficie de 13 hectares, dont 10 hectares dédiés aux animaux et 3 hectares aux espaces de loisirs. Il abritera près de 45 espèces animales différentes.

Le projet comprend trois zones géographiques représentant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, ainsi qu’une variété d’animaux, une ferme pédagogique, une clinique vétérinaire, deux aires de pique-nique, un restaurant, en plus d’une boutique et de kiosques.

H.M.