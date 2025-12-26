Casablanca : les habitants de l’ancienne médina lancent un appel (VIDEO)

Plusieurs habitants de Derb Kachbar, dans l’ancienne médina de Casablanca, ont exprimé leur mécontentement face au délai accordé pour l’exécution du projet de démolition de leurs maisons, jugé trop court.

Interrogés par Le Site info, ils ont souligné que leurs logements sont leur propriété privée et ont demandé que la date limite soit repoussée jusqu’au mois de juin, afin de se prémunir contre le froid et de disposer du temps nécessaire pour trouver des alternatives de logement adaptées. Et de préciser que les prix des loyers oscillent actuellement entre 2000 et 3000 dirhams par mois.

Les habitants ont également insisté sur la prise en compte de la scolarité des enfants, appelant à reporter la mise en œuvre de la décision à la fin de l’année scolaire. Ils espèrent que leur dossier sera traité avec équité et responsabilité.

Y.C.