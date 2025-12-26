Agadir: la spéculation sur les billets de la CAN fait tomber un individu

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir ont procédé vendredi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation d’un individu soupçonné de spéculation sur les billets des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations de football.

Les services de veille informationnelle de la DGSN avaient repéré des publications sur les réseaux sociaux proposant à la vente, de manière illégale, des billets de matchs de la CAN, a fait savoir une source sécuritaire, précisant que les investigations techniques et les enquêtes de terrain effectuées ont permis d’identifier le suspect dans cette affaire, âgé de 37 ans, qui a été interpellé près d’un grand centre commercial de la même ville.

Les opérations de contrôle et de perquisition menées dans le cadre de cette affaire ont abouti à la saisie, en possession du mis en cause, d’un ensemble de billets relatifs aux matchs de football programmés dans le cadre de cette compétition, outre la saisie d’une somme d’argent soupçonnée de provenir de cette activité criminelle, poursuit la même source.

Le suspect a été soumis aux procédures de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et établir les actes criminels dont il est accusé, conclut-on.

