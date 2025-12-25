CAN 2025: lancement du programme « PRIS-AFCON » au profit des détenus de Tamesna

Par LeSiteinfo avec MAP

Le programme « PRIS-AFCON » a été lancé, jeudi à la prison locale de Tamesna, au profit des détenus des établissements pénitentiaires, dans le sillage des activités initiées à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations de football CAN Maroc-2025.

Ce programme, qui s’inscrit dans le droit fil de la vision stratégique visant à renforcer la dimension humaine et sociale des établissements pénitentiaires, prévoit notamment l’organisation d’un mini-tournoi de football réunissant 150 pensionnaires de 15 nationalités du continent.

Le programme comprend, en outre, la diffusion des matchs de la CAN dans toutes les cellules et espaces d’hébergement des pensionnaires au sein des différents établissements pénitentiaires, en plus de la tenue de rencontres interactives avec d’anciens joueurs, journalistes et acteurs sportifs, avec l’implication d’associations de la société civile, dans le cadre d’ateliers et d’activités parallèles.

S’exprimant à cette occasion, le chef du département de la réinsertion éducative et de l’action sociale et culturelle au sein de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), Benaissa Bennasser, a indiqué que le programme « PRIS-AFCON » vise à créer un espace sportif et culturel au sein du milieu carcéral, à promouvoir les valeurs de discipline, de citoyenneté et de travail collectif, ainsi qu’à renforcer l’esprit africain commun.

Cette initiative, a-t-il ajouté, s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la Délégation pour faire de l’espace pénitentiaire un lieu d’éducation aux valeurs du vivre-ensemble et un espace ouvert aux différentes cultures, notamment dans leur dimension continentale, reflétant la profondeur africaine du Royaume dans toutes ses composantes, en vue d’ancrer une culture de coexistence et de contribuer activement à la construction de la société.

Il a également relevé que la Délégation, dans le cadre des actions menées en faveur de la réinsertion des détenus, ambitionne de placer le détenu au cœur des grandes transformations et manifestations sociales que connaît le Royaume, en tant qu’acteur participant à l’édification collective et membre productif du tissu social.

Pour sa part, l’entraineur national Rachid Taoussi, a affirmé que cette initiative constitue un geste social important, visant essentiellement à renforcer la réinsertion des détenus, tout en leur permettant d’adhérer à la dynamique que connaît le Maroc à travers l’accompagnement des grandes manifestations sportives organisées au Royaume.

Il a aussi salué, dans une déclaration à la presse, les efforts soutenus déployés par la DGAPR en faveur des établissements pénitentiaires à tous les niveaux, relevant que cette initiative permettra de rapprocher l’ambiance de cet événement continental des détenus, renforçant ainsi leur sentiment d’appartenance et de participation à la joie nationale.

Parallèlement au lancement de ce programme, des matchs de football seront organisés à la prison locale de l’Oudaya à Marrakech, à la prison locale de Tanger 2, à la prison locale de Ras El Ma à Fès, au centre de réforme et de rééducation de Casablanca, ainsi qu’à la prison locale d’Aït Melloul à Agadir, en coordination avec des clubs locaux. Ces activités seront accompagnées de plusieurs animations et ateliers, dans un climat festif incarnant les valeurs de coexistence, du fair-play et d’appartenance africaine partagée.

A travers ces initiatives, la Délégation générale réaffirme son ferme engagement à associer les pensionnaires des établissements pénitentiaires à la dynamique nationale et continentale de manière à servir les objectifs de réhabilitation et de réinsertion et à consacrer l’ouverture de l’établissement pénitentiaire sur son environnement extérieur.