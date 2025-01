Réinsertion des détenus : la 15ème session du programme « Mousalaha » se termine avec succès à Salé (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Centre de Réconciliation a clôturé, ce vendredi, au centre pénitentiaire de Salé, les activités de la 15ème session du programme de réinsertion « Réconciliation », auquel ont participé 21 détenus condamnés dans des affaires de radicalisation et de terrorisme. Il s’agit de la troisième session organisée sous l’égide du centre.

Ont assisté à cette cérémonie le Directeur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, le Secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Oulémas, le président du Centre de Réconciliation, le coordinateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, ainsi que des représentants des partenaires institutionnels, des experts et des formateurs du programme.

Une délégation de l’ambassade britannique était également présente en tant qu’invité d’honneur, pour observer l’expérience marocaine unique en matière de lutte contre le radicalisme et le terrorisme.

À ce sujet, Ahmed Abbadi, Secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Oulémas, a déclaré que le nombre total de participants aux différentes sessions a atteint 363 détenus, dont 177 ont été libérés dans le cadre d’une grâce royale, en plus de 54 détenus ayant bénéficié d’une réduction de peine suite à une grâce royale.

Lors de cette cérémonie, une performance théâtrale liée à la déconstruction du discours radical a été présentée, accompagnée de récitations poétiques et de la diffusion d’un clip vidéo retraçant les principales étapes de la session, qui a duré trois mois et demi, incluant une formation dans des domaines religieux, juridique, des droits humains, socio-économique et psychologique.

Le programme a totalisé 224 heures, dont 164 heures consacrées à la formation, et 60 heures destinées à des activités parallèles telles que le théâtre, la peinture, le jardinage et les travaux manuels.

Le même jour, la 16ème session a été lancée, au cours de laquelle le président du centre a prononcé un discours présentant les grandes lignes du programme de formation et de réinsertion auquel participeront les détenus de cette nouvelle session, dans divers domaines.