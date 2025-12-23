Rabat: plusieurs nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, mardi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire – Département du tourisme -, Zineb Saidi, a été nommée directrice de la réglementation, du développement et de la qualité, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ont été approuvées les nominations d’Amine Berqia, directeur de l’École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes à Rabat, ainsi que de Hassan Ayad, directeur de l’École nationale des sciences appliquées à Marrakech.

Quant au ministère de l’Équipement et de l’Eau, Abdelkebir El Alouaoui a été nommé directeur général des Routes, et M. Mohamed Kachar, directeur des Affaires techniques et des relations avec la profession.

Pour ce qui est du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts – Département de l’Agriculture -, Youness Rami Yahyaoui a été nommé directeur des Affaires administratives et juridiques.

Au niveau de la Délégation interministérielle aux Droits de l’Homme, Mohamed Adi a été nommé directeur des Rapports nationaux et suivi, et Hamid Achiq, directeur de la Planification et des relations avec la société civile.

