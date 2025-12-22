Décès d’Abdelkader Tounsi : condoléances royales à la famille du défunt

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du professeur, feu Abdelkader Tounsi.

Dans ce message, SM le Roi souligne avoir appris avec une grande émotion la nouvelle du décès de feu Abdelkader Tounsi, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde et l’accueille en Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses proches et amis et à sa grande famille médicale et scientifique, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l’un des éminents médecins et d’un pionnier de la chirurgie viscérale au Maroc, reconnu pour ses qualités humaines, ses compétences scientifiques et son engagement constant en faveur de l’amélioration de la formation académique et de la recherche scientifique dans son pays, auquel il a consacré ses efforts avec dévouement, sincérité et un attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite.

SM le Roi dit partager les sentiments de la famille du regretté suite à cette perte cruelle, implorant le Tout-Puissant d’accorder patience et réconfort à la famille du défunt, de le rétribuer amplement pour les services louables qu’il a rendus à sa patrie, de l’entourer de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.