Décès de Abdelhadi Belkhayat: les condoléances du Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdelhadi Belkhayat.

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec grande affliction la disparition du défunt grand artiste, dont le décès constitue une grande perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour l’ensemble de sa famille artistique nationale et arabe et pour toutes les générations, qui ont apprécié et continuent d’apprécier ses chefs-d’œuvre musicaux, gravés dans le cœur et la mémoire de ses admirateurs et des amateurs de la musique marocaine authentique.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime Ses vives condoléances et Sa sincère compassion à l’ensemble de la famille du défunt, à ses proches, à sa grande famille artistique et à tous ses amis et admirateurs, pour cette perte pour le Maroc de l’un de ses fils créateurs et vertueux et d’une figure artistique nationale sans pareille, qui a répondu à l’appel du Seigneur, satisfait et satisfaisant, après une vie riche en contributions, au cours de laquelle il a enrichi le répertoire musical marocain et arabe pendant plus de cinq décennies, avec des œuvres pionnières et distinguées.

Le Roi affirme, par la même occasion, partager les sentiments de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Très Haut de leur accorder patience et réconfort, et d’entourer le défunt de Sa Miséricorde et de Sa Mansuétude, de l’accueillir en Son Vaste Paradis et de le récompenser généreusement pour les services qu’il a rendus à son art et à sa patrie, de l’accueillir parmi ceux qu’Il a comblés de Ses bienfaits : les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux – et quelle belle compagnie que celle-là.

