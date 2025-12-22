Maroc-Comores : des cafés profitent du match pour imposer des prix exorbitants

De nombreux cafés ont profité du match Maroc-Comores, disputé en marge de la première journée de la phase de groupes de la CAN 2025, pour augmenter les prix des consommations.

Sur la Toile, plusieurs internautes ont exprimé leur colère et leur indignation face à une décision jugée abusive, affirmant que certains établissements ont imposé des tarifs exorbitants aux clients désireux de suivre la rencontre.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur a exprimé son refus catégorique de ces pratiques. « Imposer des consommations dont les prix oscillent entre 70 et 90 dirhams est totalement illégal, sauf si le café informe clairement sa clientèle avant le coup d’envoi, en affichant les tarifs de manière visible sur sa façade », a-t-il précisé.

Le même intervenant a indiqué que ce comportement est non éthique, estimant qu’il n’est pas acceptable d’exploiter ces matchs pour augmenter les prix des consommations dans les cafés et soulignant que ces rencontres revêtent un caractère festif bien plus que lucratif.

Le professionnel a également confirmé que certains cafés sont effectivement contraints de louer des chaises en raison de l’affluence importante des supporters, mais que cela ne saurait en aucun cas justifier l’imposition d’une facture excessive dépassant 50 dirhams.

K.Z. (avec N.M.)