Casablanca : plus de 180 exposants réunis à l’Africa Sports Expo 2025 (VIDEO)

L’Africa Sports Expo a ouvert ses portes le 18 décembre et se poursuivra jusqu’au samedi 20 décembre, attirant professionnels et passionnés du sport venus de toute l’Afrique. L’événement, qui réunit plus de 180 exposants issus de 23 pays, s’impose comme un rendez-vous incontournable du secteur.

Pour Mehdi Sekkouri, organisateur du salon, le choix de la date n’est pas anodin : « Nous avons voulu intégrer la programmation globale de la CAN et profiter de tout l’écosystème qui se rend à cette compétition continentale. » Cette stratégie permet au salon de bénéficier d’une visibilité exceptionnelle et de rassembler acteurs, marques et décideurs du sport africain dans un même espace.

Grâce à ce rassemblement unique, l’Africa Sports Expo confirme sa position de plus grand salon de sport en Afrique, offrant une vitrine privilégiée aux innovations, équipements et services du secteur, tout en favorisant les échanges et partenariats à l’échelle continentale.