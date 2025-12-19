Col de Tichka : un rocher s’écrase sur un véhicule de transport

Les virages du col de Tichka, reliant Marrakech à Ouarzazate, ont connu ce jeudi, un éboulement rocheux qui a provoqué un vent de panique et de frayeur parmi les usagers de la route.

Selon les informations recueillies par Le Site Info, un rocher de grande taille est tombé sur un véhicule de transport de passagers, causant d’importants dégâts matériels.

La même source précise que des chutes de pierres ont piégé plusieurs automobilistes, entraînant une perturbation prolongée de la circulation, avant l’intervention des services compétents pour rétablir le trafic.

Aucun blessé n’est à déplorer, l’incident n’ayant causé que des dégâts matériels à certains véhicules présents sur les lieux.