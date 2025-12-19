Dacia Maroc : une année 2025 marquée par le succès de Duster et le lancement de Bigster

En 2025, Dacia Maroc a fait évoluer sa gamme de SUV en lançant la nouvelle génération du Duster et en entrant sur le segment C-SUV avec Bigster, le nouveau modèle de la famille Dacia.

La 3ᵉ génération du SUV iconique Duster a connu une année exceptionnelle sur le marché marocain. Depuis février 2025, Duster est le numéro un des ventes de son segment et le SUV le plus vendu au Maroc, avec plus de 7 000 véhicules écoulés. Ce succès repose sur son design moderne et attractif, ses équipements technologiques innovants et son offre moteur élargie. Véritable référence sur le marché, Duster continue de se démarquer par son excellent rapport prix/prestations et reste le SUV incontournable de sa catégorie. À l’international, Duster a déjà remporté plus de 30 prix depuis son lancement en 2024, récompensant son design, sa performance et son accessibilité.

Lancé en mai 2025, Bigster illustre la vision de Dacia sur le segment C-SUV. Ce véhicule allie simplicité, praticité et robustesse, et répond aux attentes d’une clientèle à la recherche d’authenticité et du meilleur rapport prix/prestations du marché. Pour la première fois dans la gamme Dacia, Bigster est proposé avec la motorisation HYBRID 155, offrant technologie et électrification sans compromis sur le confort et l’habitabilité. Le modèle a déjà été distingué en Europe et a été sélectionné parmi les 7 finalistes du Car of the Year 2026.

Au Maroc, Dacia confirme sa position de leader sur le marché automobile en 2025 grâce à une gamme moderne et accessible. Duster et Bigster sont disponibles en motorisation diesel (exclusivement au Maroc), en motorisation essence avec boîte automatique pour Duster, et en motorisation HYBRID 155 pour Bigster.

À propos de Dacia Maroc

Dacia, marque du Groupe Renault, est présente dans 44 pays, principalement en Europe et sur le pourtour méditerranéen. Née en Roumanie en 1968, elle a été rachetée et relancée par Renault en 2004 avec le modèle Logan. Dacia propose des véhicules au meilleur rapport valeur-prix du marché, et ses modèles emblématiques – Logan, Sandero et Duster – ont rencontré un grand succès commercial, avec plus de 8 millions de véhicules vendus dans le monde.

Lancée en 2005 au Maroc avec la Logan, fabriquée à l’usine Somaca, Dacia est aujourd’hui la marque la plus vendue au Royaume pour la 15ᵉ année consécutive, représentant plus de 25 % du marché automobile marocain.