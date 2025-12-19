CAN 2025 : Live Studio lance une Live Foot Zone à Casa Anfa

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Live Studio annonce le lancement d’une Live Foot Zone nouvelle génération à l’Hippodrome Casa Anfa, à Casablanca, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Pensé comme un village premium, couvert et immersif, ce dispositif pourra accueillir jusqu’à 2 500 personnes par jour, de midi à minuit, avec la retransmission en direct de l’ensemble des matchs de la CAN 2025 sur écran géant.

Une fan experience repensée

Les Live Foot Zones ont changé de dimension. Elles ne sont plus de simples espaces de retransmission, mais de véritables lieux de vie où le football se mêle à la musique, à la culture, aux animations et aux expériences immersives.

La Live Foot Zone conçue par Live Studio s’inscrit pleinement dans cette nouvelle approche, avec une vision à 360°, pensée pour prolonger l’intensité des matchs et créer une émotion collective durable.

Le village proposera notamment :

la retransmission en direct de tous les matchs sur écran géant ;

un food court accessible en continu ;

des animations et jeux interactifs ;

des activations de marques immersives ;

des showcases et performances live programmés tout au long de la compétition.

Un espace inclusif, pensé pour tous les publics

Conçue comme un lieu intergénérationnel, accessible et convivial, la Live Foot Zone s’adresse aussi bien aux familles qu’aux jeunes publics connectés et aux passionnés de football en quête d’une ambiance tribune. Elle offre également aux marques partenaires un cadre d’expression innovant, participatif et mémorable.

Une expertise événementielle reconnue

Avec ce projet, Live Studio confirme son savoir-faire dans la conception et la production de grands formats événementiels, à la croisée du sport et de l’entertainment. Le studio a notamment développé plusieurs Live Foot Zones lors de précédentes compétitions internationales, rassemblant un large public autour d’expériences sportives et festives à forte affluence.

Live Studio est également à l’origine du Timeless Festival, événement culturel d’envergure reconnu pour la qualité de sa programmation artistique, de sa scénographie et de l’expérience spectateur. Cette double expertise — sportive et culturelle — nourrit aujourd’hui la vision d’une Live Foot Zone hybride, à la fois fan zone, festival urbain et plateforme d’activations de marques.

Live Studio aux commandes de la Fan Zone privée de la CAN TotalEnergies

En parallèle de la Live Foot Zone ouverte au public, Live Studio a également conçu la Fan Zone officielle privée de la CAN TotalEnergies. Cet espace attenant, entièrement privatisé, répond aux standards de l’événement et accueille des publics spécifiques dans un cadre premium et sécurisé.

Ce double dispositif positionne Live Studio comme un acteur central de l’activation événementielle de la CAN 2025 à Casablanca, capable de proposer des expériences complémentaires, adaptées à des publics et à des usages distincts.

Un rendez-vous incontournable de la CAN 2025 à Casablanca

Idéalement située au cœur de la ville, à l’Hippodrome Casa Anfa, la Live Foot Zone ambitionne de devenir l’un des principaux points de ralliement de la CAN 2025 à Casablanca, en offrant un cadre confortable, sécurisé et accessible, à la hauteur de l’engouement populaire que suscite la compétition sur le continent africain.

Les billets ainsi que la programmation détaillée de la Live Foot Zone sont disponibles sur la plateforme ticket.ma.