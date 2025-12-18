Coupe Arabe: scènes de liesse à Casablanca après le sacre du Maroc (VIDEO)

Le Maroc a remporté, ce jeudi, la finale de la Coupe arabe face à la Jordanie. Une victoire historique qui a rapidement embrasé les rues de Casablanca.

Dès le coup de sifflet final, des milliers de Casablancais sont sortis pour célébrer ce sacre, brandissant drapeaux nationaux, klaxonnant et chantant à la gloire de l’équipe nationale. Plusieurs artères de la métropole ont connu une ambiance festive, marquée par des scènes de joie et de liesse populaire.

Les forces de l’ordre ont été déployées afin d’encadrer les célébrations et d’assurer la fluidité de la circulation, dans un climat globalement festif et bon enfant.

Cette victoire vient confirmer la place du Maroc parmi les grandes nations du football arabe et africain, renforçant la fierté des supporters à travers le Royaume.

H.M.