Moroccan Interior Design Awards : une première édition dédiée au design intérieur au Maroc

Le design intérieur marocain dispose désormais de sa scène de référence. La première édition des Moroccan Interior Design Awards (MIDA) s’est tenue le mercredi 17 décembre 2025 au Hyatt Regency Casablanca, marquant la naissance d’un rendez-vous inédit dédié à un secteur longtemps discret, mais fondamental dans la transformation des espaces de vie contemporains.

Portés par le Groupe Archimedia et placés sous l’égide du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, les MIDA s’imposent dès leur lancement comme un événement structurant, révélateur d’un écosystème créatif en pleine effervescence.

UN NOUVEL OBSERVATOIRE DU CONFORT, DES USAGES ET DES ESTHÉTIQUES

Maisons, hôtels, restaurants, bureaux, lieux de soin ou espaces culturels : en mettant en lumière les projets qui façonnent les intérieurs du Royaume, les MIDA offrent une lecture inédite de l’évolution des modes de vie, des usages et des esthétiques au Maroc.

Cette première édition pose les bases d’une plateforme appelée à devenir un observatoire attentif des pratiques émergentes, des savoir-faire et des dynamiques créatives qui redessinent le paysage du design intérieur national.

73 NOMINÉS, 19 LAURÉATS : UN SECTEUR EN MOUVEMENT

L’édition inaugurale confirme l’intérêt croissant pour la discipline.

Parmi plus d’une centaine de candidatures, 73 projets ont été sélectionnés et révélés dès le mois d’octobre, concourant dans 16 catégories et 3 distinctions spéciales.

Composé de personnalités reconnues du design, de l’architecture et de l’enseignement, le jury a distingué 19 lauréats, dont les réalisations témoignent de la diversité des approches, de la qualité des projets et de la vitalité créative du secteur au Maroc.

UNE PLATEFORME POUR STRUCTURER ET VALORISER L’ÉCOSYSTÈME

En créant un espace de reconnaissance, de visibilité et d’analyse, les Moroccan Interior Design Awards ambitionnent d’accompagner la structuration d’un écosystème en pleine émergence et d’enrichir, année après année, la lecture du design intérieur tel qu’il s’exprime au Maroc.

Cette première édition marque un tournant décisif : elle confirme la nécessité d’un événement fédérateur, offrant enfin au secteur un lieu de réflexion, de reconnaissance et de projection qui faisait jusqu’ici défaut.

PALMARÈS – MOROCCAN INTERIOR DESIGN AWARDS 2025

Le palmarès des Moroccan Interior Design Awards 2025 distingue des projets répartis à travers 16 catégories, reflétant la richesse des typologies et des pratiques du design intérieur au Maroc. Les prix ont récompensé des réalisations exemplaires.

Parmi les lauréats de cette première édition, Venus Architecture a été distingué pour l’Intégration de l’artisanat avec le Pool Bar de l’Hôtel Dakhla Club, tandis que Youssef Benhamou a reçu le prix Hôtellerie pour un projet de Maison d’hôtes.

Le prix Santé et bien-être a été attribué à Ali Lahlou pour l’Anfa Cliff Wellness Center, également récompensé en Architecture commerciale pour le projet ML Atelier. La catégorie Maison témoin a distingué Aymane Bouha pour le projet Maison de vacances, tandis que Meryem Tazi a remporté le prix de la Maison de l’année pour une Villa à Casablanca.

En Espace gastronomique, le jury a salué le travail de Yachar Bouhaya pour le Rooftop Lucy in the Sky, et en Aménagement de bureaux, celui de Lamia Benhida pour Villa H. Le prix de la Conception lumière a été décerné à Samy Bernoussi pour L’Abat-jour Batma, tandis que Selma Laraqui a été distinguée en Aménagements sportifs pour le projet Shala Yoga à Marrakech.

La Première œuvre a été attribuée à Lyla Lemseffer pour Villa Huit, et la catégorie Petits espaces et agencements optimisés à Lamia Hamriti pour The 3 Meter Wide Building. Le prix de la catégorie Aménagements sportifs a été attribué à : Selma Laraqui pour le projet Shala Yoga à Marrakech.

Le prix Éducation et espaces culturels a récompensé Mehdi Benmoussa pour le Musée de l’élégance marocaine à Marrakech. Le titre de Jeune designer de l’année a été décerné à Kamil Hajji. Les prix de fin d’études ont distingué Mohamed Mlouki (catégorie masculine) pour le projet AFIACH, atelier de valorisation de l’argan, et Narjiss Bour (catégorie féminine) pour Le Souffle du Sacré, centre de ressourcement.

Trois distinctions spéciales sont venues compléter ce palmarès : le Prix spécial du Jury attribué à Selma Laraqui pour Shala Yoga à Marrakech, le Prix Archimedia décerné à Imane Amri pour le projet NISAE, et le Prix du Public attribué à Khalil Moustadraf, soulignant des démarches particulièrement remarquables par leur créativité, leur impact et leur singularité.