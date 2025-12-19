McDonald’s Maroc ouvre son 80e restaurant à l’aéroport Mohammed V

Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée par le Royaume du Maroc, McDonald’s Maroc franchit une nouvelle étape stratégique de son développement avec l’ouverture de son 80e restaurant, situé au Terminal 1 de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca, au niveau des portes d’embarquement E1 à E8, principal hub aérien du Royaume.

Cette implantation s’inscrit dans la volonté de l’enseigne d’accompagner la dynamique économique et touristique du Maroc, en proposant une expérience de restauration moderne et fluide, pensée pour les voyageurs, les familles et les visiteurs internationaux, incluant notamment une aire de jeux dédiée aux enfants.

L’enseigne propose également un service adapté aux flux internationaux combinant accueil multilingue, rapidité de service et respect des standards de sécurité alimentaire très stricts.

Un impact économique et social structurant



L’ouverture de ce nouveau restaurant a permis la création de 95 emplois, portant à 5500 le nombre total de collaborateurs de McDonald’s Maroc à travers le Royaume.

Au cours des 5 dernières années, l’enseigne a ouvert 30 nouveaux restaurants, confirmant son rôle de premier employeur du secteur de la restauration rapide au Maroc.

Une ambition claire à horizon 2030



« Cette ouverture illustre l’accélération de notre développement et notre engagement durable en faveur de l’emploi, de la qualité de service et de l’accompagnement des grandes transformations du pays », déclare Mr Driss EL ALAMI, Président Directeur Général de McDonald’s Maroc.

L’enseigne ambitionne de créer 3500 emplois à l’horizon de 2030.

Un développement continu au service des clients



Fidèle à sa mission de proximité, McDonald’s Maroc poursuit un développement progressif et structuré sur l’ensemble du territoire, afin de répondre à l’évolution des attentes de sa clientèle, d’améliorer continuellement l’expérience proposée et de renforcer sa présence là où la demande s’exprime, dans un esprit de qualité, d’accessibilité et de confiance durable.

A propos de McDonald’s Maroc



McDonald’s Maroc est un acteur majeur de la restauration rapide, engagé depuis plusieurs décennies dans le développement économique et social du Royaume, à travers l’emploi, la formation et l’amélioration continue de l’expérience client.