Dacia Maroc réunit les familles autour du « Camping Jogger » à Casablanca

Le 9 novembre, Dacia Maroc a organisé le « Camping Jogger » à Anfa Park, Casablanca. Cet événement public a accueilli près de 1.500 visiteurs, proposant une journée d’activités variées dans un cadre convivial.

Les participants ont pris part à des ateliers divers : montage de tentes, jeux de société, ateliers culinaires, ainsi que des animations culturelles comme la Dakka Marrakchia. Des stands de dégustation ont également offert un aperçu de la cuisine marocaine, ajoutant une touche gustative à l’événement.

L’événement a permis aux visiteurs de découvrir le Dacia Jogger, un modèle familial récemment lancé. Disponible en configurations 5 et 7 places, ce véhicule était au centre de l’attention, présenté dans un cadre propice à l’échange et à l’interaction.

En réunissant autant de familles et en proposant un programme accessible à tous, le « Camping Jogger » a mis en avant un moment de partage et d’échange autour d’activités simples et adaptées. L’initiative témoigne de l’intérêt croissant pour des événements qui combinent découverte et convivialité.