Dacia Maroc : croissance explosive au premier semestre 2024

Dans un marché des véhicules particuliers stagnant à -0,2% à fin juin, Dacia confirme son statut de marque préférée des Marocains, avec 26,7% de part de marché VP, et plus de 28% sur le mois de juin isolé.

Avec 19.732 voitures neuves vendues sous le logo Dacia depuis le début de l’année (+12%), les Marocains confirment une fois de plus leur préférence pour la marque à la meilleure offre prix/prestation et l’attractivité de la nouvelle gamme. Dacia enregistre ainsi sur le premier semestre la plus forte croissance du marché automobile, avec une hausse de sa part de marché de 3 points par rapport au premier semestre 2023.

Une belle performance soutenue par les 4 modèles piliers, dont 2 « Made in Morocco »

Aujourd’hui, la marque Dacia au Maroc est forte de 4 modèles piliers : Sandero, Logan, Duster et Spring. Chacun des modèles est leader de son segment et conforte la marque dans sa position de leader du marché automobile marocain. Dacia Sandero et Dacia Logan, les 2 modèles fabriqués dans les usines de Renault Group au Maroc, sont les 2 modèles les plus vendus sur le marché marocain. Le succès de la marque Dacia repose sur son offre qui propose le meilleur rapport prix/prestation et qui évolue avec les besoins de ses clients.

Succès confirmé pour tous les modèles de la gamme Dacia. Dacia Logan, bat un record de vente historique au mois de juin

Le 1er constructeur automobile au Maroc domine le marché du 1er semestre avec 4 modèles dans le Top 10 des ventes. Tous les modèles de la marque sont n°1 de leurs segments :

Dacia Sandero, Made In Morocco, est le 1er modèle le plus vendu sur le marché et reste la citadine préférée des Marocains avec 8.424 exemplaires vendus depuis le début de l’année.

Dacia Logan, Made In Morocco, est le 2ème modèle le plus vendu sur le marché derrière Sandero. Elle enregistre 7.489 exemplaires vendus à fin juin et domine largement son segment (79,7%). Sur le seul mois de juin, Dacia Logan bat le record de ventes de son histoire avec 2 165 véhicules vendus.

Indétrônable, Dacia Duster reste le SUV le plus recherché par les Marocains pour son rapport qualité/prix imbattable, son design et ses prestations outdoor. Le SUV iconique de Dacia occupe la 5ème place des véhicules les plus vendus et totalise plus de 3.425 ventes au premier semestre 2024. Duster s’octroie 34,7% du segment à fin juin 2024.

Enfin, Dacia Spring, la citadine 100% électrique, s’est vendue à plus de 140 exemplaires ce 1er semestre et continue d’être le véhicule 100% électrique le plus vendu au Maroc. Spring se positionne comme le véhicule électrique qui offre le meilleur rapport prix/prestation du marché et reste leader de son segment avec 30,6% de part de segment.

L’arrivée de Dacia Jogger au Maroc : le nouveau modèle qui vient agrandir la famille Dacia au Maroc

La nouvelle familiale de 5 et 7 places de la marque Dacia, Dacia Jogger, est le nouveau modèle « Made In Morocco » qui viendra conquérir le segment C. Dacia Jogger sera commercialisée le 20 septembre 2024 au Maroc et s’adressera à tous les clients : particuliers, artisans et entreprises. Depuis le 12 juillet, les clients peuvent précommander leur véhicule sur le site dacia.ma. Ce dispositif de précommande permet aux clients intéressés par le véhicule de bénéficier d’un accompagnement personnalisé par l’équipe commerciale et de faire partie des premiers clients livrés.

Dacia Jogger prend le meilleur de chaque catégorie : l’habitabilité et le volume de chargement d’un ludospace ainsi que les attributs d’un SUV. Il incarne parfaitement le positionnement et l’esprit de Dacia.

Fabrice Crevola, Directeur Général de la marque Dacia au Maroc et Directeur Général de Renault Commerce Maroc, déclare : « le succès de Dacia continue au premier semestre 2024. Malgré un marché des véhicules particuliers stagnant, les excellentes performances de Dacia s’expliquent par une gamme de véhicules qui répond parfaitement aux besoins des Marocains, à la recherche du meilleur rapport qualité/prix et de prestations technologiques modernes essentielles. Tous les modèles Dacia sont n°1 de leurs segments. Dacia Logan, premier modèle historique de la marque et Made In Morocco, a enregistré le plus gros volume de vente de son histoire en juin ! Et le meilleur reste à venir : la commercialisation de Dacia Jogger dès septembre marque l’arrivée de la marque sur le segment C avec un véhicule familial disponible en 5 et 7 places ».