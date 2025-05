Dacia Maroc lance la commercialisation du Bigster

Dacia Maroc annonce l’arrivée sur le marché du Bigster, un tout nouveau modèle qui marque l’entrée de la marque sur le segment des SUV de catégorie C (C-SUV). Fidèle à l’ADN de Dacia,l’essentiel, le confort, la robustesse et l’intelligence économique, Bigster offre une alternative inédite et abordable aux prestations habituellement réservées aux SUV plus haut de gamme.

Un design affirmé et fonctionnel

Le Bigster propose un style épuré, robuste et expressif, pensé pour les usages professionnels, familiaux ou de loisirs. Ses lignes géométriques tendues, ses ailes imposantes et ses feux repoussés aux extrémités renforcent sa prestance sur la route. Des éléments distinctifs tels que la carrosserie bi-ton, les jantes 19’’ et les barres de toit modulables viennent enrichir son allure.

Un concentré de technologie et de confort

Le Bigster embarque :

Un écran central tactile de 10,1’’, un combiné d’instrumentation numérique (7 ou 10 pouces),

Une climatisation automatique bi-zone avec aérateurs à l’arrière,

Un système audio Arkamys 3D avec 6 haut-parleurs,

Un hayon motorisé, un toit ouvrant panoramique,

Un siège conducteur à réglages électriques,

Et le système pratique YouClip, signature de Dacia.

Le confort est renforcé par une excellente isolation acoustique (vitrages épais, pare-brise acoustique) et une habitabilité optimisée grâce à la plateforme CMF-B, déjà utilisée sur d’autres modèles de la marque.

Plus d’espace et de modularité

Bigster offre un coffre de grande capacité, une banquette arrière rabattable en trois parties (40/20/40), et de multiples solutions de rangement pratiques. De quoi répondre aux attentes d’une clientèle à la recherche d’espace sans compromis.

Une offre éco-responsable et durable

Dans la lignée de son engagement Eco-Smart, Dacia utilise sur le Bigster des matériaux recyclés comme le Starkle, avec près de 20 % de plastiques recyclés intégrés à la conception du véhicule une proportion supérieure à la moyenne du secteur automobile.

Des finitions claires et adaptées à chaque usage

Le Bigster est disponible en trois niveaux de finition :

Essential : l’essentiel Dacia à prix accessible,

Expression : un niveau supérieur en équipement,

Extreme: pour les amateurs d’aventure et d’outdoor (toit ouvrant, barres de toit, contrôle de vitesse en descente…),

Journey : pour les adeptes de longs trajets et d’élégance (carrosserie bi-ton, confort renforcé…).

Un lancement stratégique au Maroc

Le Bigster sera commercialisé dès le 13 mai dans tout le réseau Dacia Maroc, exclusivement en motorisation diesel avec boîte manuelle (BVM).

Tarifs (version Diesel) :

| Finition | Prix public TTC |

| ———- | ————— |

| Essential | 264 500 DH |

| Expression | 275 500 DH |

| Extreme | 297 500 DH |

| Journey | 297 500 DH |

Dacia propose une offre de financement à partir de 1 750 DH/mois, rendant le Bigster encore plus accessible.

Avec le Bigster, Dacia reste fidèle à son positionnement : proposer le meilleur rapport qualité/prix du marché. Ce nouveau modèle vient répondre à une demande croissante sur le segment des C-SUV, qui représente désormais plus de 13 % des ventes au Maroc et affiche une progression annuelle de 64 %.

Le Bigster, c’est plus de Dacia, dans un format plus grand, pensé pour les exigences des clients d’aujourd’hui.