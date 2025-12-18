Ces Marocains qui influencent le monde, selon Forbes Africa

Forbes Africa a mis en avant plusieurs personnalités marocaines qui contribuent, chacune dans son domaine, au rayonnement international du Royaume.

Artistes, scientifiques, sportifs, écrivains, entrepreneurs ou architectes, ces femmes et ces hommes incarnent un soft power marocain moderne, influençant les perceptions du pays bien au-delà de ses frontières.

Parmi les profils mis en avant figure Rachid Yazami, physico-chimiste de renommée mondiale, à l’origine de l’anode en graphite des batteries lithium-ion, une invention utilisée dans la quasi-totalité des batteries rechargeables actuelles. Chercheur prolifique, il compte plus de 190 brevets et a été distingué par plusieurs prix internationaux prestigieux.

Le monde de la culture est également représenté avec Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Tahar Ben Jelloun et Leïla Slimani, dont les œuvres et les engagements ont marqué la scène artistique et intellectuelle internationale. À travers le cinéma, l’humour et la littérature, ils participent à une image plurielle et audacieuse du Maroc.

Côté musique et sport, French Montana, rappeur maroco-américain à la carrière mondiale, et Badr Hari, figure emblématique du kick-boxing, illustrent l’influence marocaine dans des univers très médiatisés. Le football est représenté par Achraf Hakimi, international marocain et star du Paris Saint-Germain, devenu l’un des symboles les plus visibles du Maroc sur la scène sportive mondiale.

Forbes Africa cite également Assaad Bouab, acteur présent dans de nombreuses productions internationales, Jamal El Karkouri, architecte marocain reconnu pour ses créations mêlant modernité et héritage culturel, ainsi que Bouchra Réjani, productrice influente de l’audiovisuel international et fondatrice du studio WeMake.

À travers cette sélection, Forbes Africa met en avant un Maroc créatif, ambitieux et résolument tourné vers l’avenir, porté par des talents qui façonnent l’image du Royaume sur les scènes culturelle, scientifique, économique et sportive mondiales.