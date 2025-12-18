Agadir : Coup d’envoi du 20è Festival Timitar

Par LeSiteinfo avec MAP

La 20ème édition du Festival Timitar– Signes et Culture , s’est ouverte mercredi soir à Agadir, avec la participation d’une constellation d’artistes nationaux et étrangers de divers horizons.

La soirée d’ouverture de cet événement, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été marquée par des spectacles hauts en couleurs donnés à la place « Al Amal » et au » théâtre de verdure », par Fatima Tabaamrant, grande voix amazighe, poétesse et figure engagée, qui incarne depuis plus de trente ans la mémoire vivante et la force des chants du Souss, ainsi que Alpha Blondy, légende ivoirienne du reggae, portant depuis quarante ans une voix humaniste, nourrie de spiritualité, de traditions africaines et d’engagements politiques

Le public a pu apprécié également les prestations d’Ahwach Bnat Louz x Raskas, création Tekchbila, qui mêle poésie amazighe, rythmes du Souss et textures électroniques pour un dialogue inédit entre tradition et modernité, et de Shan’L, figure majeure de l’afro-pop gabonaise, qui apporte son énergie flamboyante révélée par des hits panafricains.

Le coup d’envoi de cette édition s’est distingué aussi par les spectacles de Krys M, étoile montante du Cameroun, qui fusionne afro-popet rythmes traditionnels pour composer des hymnes fédérateurs, ainsi que d’Isabel Novella, voix mozambicaine magnétique, mêlesoul, jazz et traditions ancestrales dans une approche artistique intime et profondément humaine outre un concert de Hicham Massine qui a rendu hommage à Ammouri M’barek, pionnier de la modernisation de la chanson amazighe et figure majeure de la world music marocaine.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique du Festival Timitar, Brahim El Mazned a indiqué que cet évènement rend hommage cette année au continent africain à travers une programmation riche qui fait dialoguer héritages, identités et modernité.

Le Festival a établit un lien naturel avec l’effervescence qui précède la Coupe d’Afrique des Nations, mettant en avant la créativité des scènes africaines et la diversité des expressions musicales du continent, a-t-il dit.

Les concerts se déroulent dans deux lieux emblématiques d’Agadir : La Place Al Amal, entièrement réaménagée en 2025, offrant de nouveaux espaces publics, une accessibilité renforcée et des infrastructures techniques de dernière génération et le Théâtre de Verdure, récemment restauré, désormais pensé comme un espace scénique stratégique pour les concerts et les captations audiovisuelles, a souligné M.El Mazned.

La deuxième soirée de cette manifestation artistique mettra à l’honneur les influences orientales, arabes et méditerranéennes à travers des artistes qui réinterprètent leurs héritages avec audace et modernité. Elle tissera un dialogue subtil et puissant entre les traditions musicales orientales et les sonorités urbaines actuelles, révélant la vitalité d’un patrimoine en constante évolution.

La troisième soirée propose, par ailleurs, un regard profond sur le patrimoine musical marocain, tout en mettant en lumière la créativité des nouvelles générations. Une soirée qui reflètera la vitalité culturelle du Maroc et l’expression plurielle d’une scène artistique en pleine évolution.

Selon les organisateurs, cette édition marque un cap symbolique de vingt années d’engagement en faveur des musiques amazighes, du dialogue artistique et de l’ouverture sur le monde, ajoutant que le Festival Timitar s’est imposé depuis sa création en 2004, comme l’un des grands rendez-vous culturels du Maroc, rassemblant chaque année près de 200.000 festivaliers autour de sa signature fondatrice : » Les artistes amazighs accueillent les musiques du monde « .

Cette édition se tient à la veille du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, dont plusieurs matchs se dérouleront dans la capitale du Souss.

« Cette synchronisation exceptionnelle confère au festival une résonance particulière, renforçant son ancrage africain et sa visibilité auprès de la presse internationale déjà mobilisée pour la CAN. Timitar devient ainsi le premier grand rendez-vous culturel précédant la compétition, offrant à Agadir une scène idéale pour célébrer la diversité culturelle africaine, la diplomatie artistique et l’attractivité du territoire « , précise la même source.

« Ouvert à tous et gratuit, Timitar demeure fidèle aux valeurs qui fondent son identité : la valorisation des musiques amazighes, l’accueil des cultures du monde, le dialogue entre les peuples, le vivre-ensemble et la transmission entre générations « , soulignent ses initiateurs, notant que le Festival doit son rayonnement à l’engagement de ses bénévoles, à la mobilisation du public gadiri et au soutien constant de ses partenaires institutionnels : la Commune d’Agadir, la Région Souss-Massa, la Wilaya, l’Office National Marocain du Tourisme, le Conseil Régional du Tourisme, l’Association des Hôteliers d’Agadir et l’Association des Transporteurs d’Agadir.