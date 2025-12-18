NAPS accompagne la modernisation du secteur du change

Dans le cadre de la nouvelle réglementation autorisant les bureaux de change à accepter les paiements électroniques via des terminaux de paiement électronique (TPE), NAPS annonce la signature d’un partenariat stratégique avec la Fédération Marocaine des Sociétés de Change de Devises.

Ce partenariat vient formaliser une collaboration engagée depuis plusieurs mois entre NAPS et la Fédération, avec pour objectif d’accompagner les bureaux de change affiliés dans la mise en œuvre opérationnelle de ce nouveau cadre réglementaire. Il s’appuie sur une offre technologique intégrée et clé en main, spécifiquement conçue pour répondre aux exigences du secteur.

Une solution complète, innovante et sur mesure signée NAPS

Le dispositif déployé par NAPS repose sur deux piliers complémentaires, développés pour répondre aux besoins spécifiques des bureaux de change :

le déploiement d’une application TPE dédiée au sein des bureaux de change affiliés à la Fédération, permettant notamment l’acceptation des paiements par cartes bancaires internationales ;

la carte Afrikard, sur laquelle le montant échangé en dirhams peut être chargé instantanément, offrant aux clients une alternative digitale, sécurisée et pratique au retrait d’espèces.

Cette solution globale est le fruit d’une collaboration étroite entre NAPS et la Fédération, engagée depuis plusieurs mois. Elle a pu voir le jour grâce à la maîtrise par NAPS de l’ensemble de la chaîne des paiements, de bout en bout, lui permettant de customizer ses solutions en fonction des besoins spécifiques des opérateurs du change.

Cette approche intégrée permet ainsi aux bureaux de change de diversifier leurs modes d’acceptation et de règlement, d’améliorer significativement l’expérience client et de renforcer la traçabilité des transactions.

Un déploiement accéléré à l’approche de la CAN 2025

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, que le Maroc s’apprête à accueillir, la mise en place de cette solution s’impose comme une réponse concrète et structurante pour sécuriser les opérations de change tout en améliorant l’expérience des voyageurs.

En facilitant les transactions, en limitant le recours au cash et en renforçant la sécurité des paiements, cette initiative contribue à une meilleure fluidité des échanges financiers. Elle permet également d’aligner le secteur du change sur les standards internationaux, renforçant ainsi l’attractivité et la crédibilité du Maroc à l’échelle mondiale.

À ce sujet, M. Abderrazzak Mahmoudi, Président de la Fédération Marocaine des Sociétés de Change de Devises, déclare :

« Ce partenariat avec NAPS constitue une évolution majeure pour la digitalisation des bureaux de change au Maroc. Les solutions mises en place ont été développées sur mesure, en étroite collaboration avec la Fédération, afin de répondre aux spécificités de notre métier et aux nouvelles orientations réglementaires. Aujourd’hui, nous disposons d’un écosystème de paiement moderne, sécurisé et parfaitement adapté à notre activité, marquant une rupture nette avec un fonctionnement historiquement basé sur le cash. »

Au-delà de l’événement sportif, cette démarche s’inscrit dans une vision durable de modernisation de l’écosystème financier et touristique du Royaume.

A propos de NAPS

NAPS est la première fintech marocaine spécialisée dans les paiements électroniques (TPE, e-commerce, cartes multiservices), filiale du groupe M2M. Elle propose des solutions technologiques innovantes au service de l’inclusion financière, de la digitalisation et de la performance des paiements.