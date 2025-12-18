Orange Maroc inaugure la première station CLS open access du Maroc
À la suite de l’atterrissement du câble sous-marin Medusa, Orange Maroc a annoncé la mise en service de sa Cable Landing Station (CLS) à Nador, première station d’atterrissement open-access du Royaume. Cette infrastructure stratégique constitue la porte d’entrée marocaine du câble Medusa et un levier clé pour la souveraineté numérique nationale.
Conçue, réalisée et opérée par les équipes d’Orange Maroc, la CLS de Nador répond aux plus hauts standards de sécurité, de résilience et d’évolutivité. Elle est dimensionnée pour accueillir, au-delà de Medusa, d’autres câbles sous-marins et opérateurs, dans une logique d’ouverture et de mutualisation des infrastructures.
Le site s’étend sur 3 500 m² en respectant strictement des normes élevées de sécurité et de performance. Il offre une capacité pouvant atteindre 20 Tbps, afin de répondre à l’augmentation continue des flux de données entre continents Africain et Européens, et aux besoins croissants des entreprises, des administrations et des citoyens.
Nador Cable Landing Station en chiffres
- Superficie du terrain : 3 500 m²
- Surface couverte : 465 m²
- Capacité IT : 65 kW (évolutif à 80 kW)
- Capacité internationale jusqu’à 24 Tbps
- Autonomie énergétique : Installation photovoltaïque de 80 kWc
Les étapes réalisées par Orange Maroc qui ont permis d’accueillir le câble Médusa :
- Le câble sous-marin atterrit au Maroc, au niveau de la plage Kariat Arekmane grâce à Orange Marine à travers son navire câblier, ainsi qu’Elettra Tlc, filiale en charge de l’ingénierie et de la coordination des opérations sous-marines du Groupe.
- La BMH (Beach Manhole) est la chambre de raccordement où le câble sous-marin remonte à terre a été réalisée par les équipes d’Orange Maroc
- Le fronthaul est une liaison sécurisée longue de 2,5 kmentre la Beach Manhole et la CLS.
- La CLS (Cable Landing Station) est le data center sécurisé abritant les équipements de terminaison du câble sous-marin a été construit en 15 mois par les équipes d’Orange Maroc