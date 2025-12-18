Orange Maroc inaugure la première station CLS open access du Maroc

À la suite de l’atterrissement du câble sous-marin Medusa, Orange Maroc a annoncé la mise en service de sa Cable Landing Station (CLS) à Nador, première station d’atterrissement open-access du Royaume. Cette infrastructure stratégique constitue la porte d’entrée marocaine du câble Medusa et un levier clé pour la souveraineté numérique nationale.

Conçue, réalisée et opérée par les équipes d’Orange Maroc, la CLS de Nador répond aux plus hauts standards de sécurité, de résilience et d’évolutivité. Elle est dimensionnée pour accueillir, au-delà de Medusa, d’autres câbles sous-marins et opérateurs, dans une logique d’ouverture et de mutualisation des infrastructures.

Le site s’étend sur 3 500 m² en respectant strictement des normes élevées de sécurité et de performance. Il offre une capacité pouvant atteindre 20 Tbps, afin de répondre à l’augmentation continue des flux de données entre continents Africain et Européens, et aux besoins croissants des entreprises, des administrations et des citoyens.

Nador Cable Landing Station en chiffres

Superficie du terrain : 3 500 m²

Surface couverte : 465 m²

Capacité IT : 65 kW (évolutif à 80 kW)

Capacité internationale jusqu’à 24 Tbps

Autonomie énergétique : Installation photovoltaïque de 80 kWc

Les étapes réalisées par Orange Maroc qui ont permis d’accueillir le câble Médusa :