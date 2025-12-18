Mobilisation totale contre les effets de la vague de froid et des perturbations météorologiques

Le Comité provincial de veille à Guercif a tenu, mardi, une réunion élargie afin d’examiner les mesures proactives à prendre et de mobiliser toutes les ressources disponibles pour faire face aux perturbations météorologiques et aux effets de la vague de froid intense que connaît la province.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province, Abdeslam El Hattach, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions royales visant à accorder une attention particulière aux populations des zones montagneuses frappées par des vagues de froid et de fortes chutes de neige, ainsi qu’à activer le plan provincial pour atténuer les effets de ces phénomènes climatiques.

A cette occasion, M. El Hattach a insisté sur la nécessité d’une vigilance accrue et d’une préparation maximale, appelant les autorités et les secteurs concernés à maintenir une présence effective sur le terrain dans les zones critiques et à intervenir immédiatement pour désenclaver les douars et assurer la continuité du trafic sur les routes endommagées.

Le gouverneur a expliqué que le plan d’action provincial vise à mobiliser les ressources humaines et logistiques des secteurs public et privé, à actualiser les données socio-économiques des zones ciblées et à renforcer la coordination sur le terrain afin d’assurer la sécurité des habitants, notamment dans les zones rurales les plus vulnérables aux intempéries.

Il a souligné, par la même occasion, l’importance des opérations de distribution de l’aide alimentaire et des couvertures aux familles touchées dans les différentes communes de la province, et ce dans le cadre d’une approche solidaire visant à atténuer l’impact des intempéries et à améliorer les conditions de vie de la population.

De son côté, Karima Chiboub, directrice provinciale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique à Guercif, a précisé dans une déclaration à la MAP que la Direction a mobilisé tous ses moyens humains et techniques, y compris des chasse-neige et des bulldozers, afin de sécuriser les axes routiers vitaux, en particulier la route régionale N°504 reliant Barkine à Imouzzer Marmoucha, et la route provinciale N°5125, pour assurer l’accès aux services essentiels et aux établissements de santé.

Sur le plan éducatif, le directeur provincial du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Abdelaziz Insi, a précisé qu’il a été décidé la suspension temporaire des cours dans les établissements scolaires ruraux par mesure de précaution, et que les moyens de chauffage et la restauration dans les internats ont été renforcés afin de préserver la sécurité des élèves, du personnel administratif et des enseignants.

Les mesures prises dans le cadre du plan provincial englobent également l’équipement de centres d’hébergement pour l’accueil des cas urgents, et la garantie de la prise en charge et des soins médicaux nécessaires pour les personnes touchées par les effets des perturbations météorologiques et de la vague de froid.