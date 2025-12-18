Casablanca : une panne technique bloque la ligne 3 du tramway

La circulation sur la ligne 3 du tramway de la ville de Casablanca a connu, ce jeudi matin, des perturbations en raison d’une panne technique survenue sur l’une des rames.

Selon les informations obtenues par Le Site Info, la ligne 3, reliant le quartier Salmia à la station Casa Port, a été temporairement interrompue à la suite d’un incident technique affectant une rame à proximité de la station 10 Mars.

Une source du Site Info a précisé que le trafic est désormais limité entre la station terminus Casa Port et la station Jardin Alesco.

La même source a assuré que les équipes de maintenance sont mobilisées et mettent tout en œuvre pour rétablir la circulation normale dans les plus brefs délais.