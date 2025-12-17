La SMIT fait le point sur ses réalisations et ses perspectives 2023-2026

La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) a tenu, mercredi à Rabat, son Conseil d’administration, présidé par Madame Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, consacré aux réalisations de la SMIT et perspectives à venir, dans un contexte de dynamique touristique soutenue.

Dans son intervention, la Ministre a tout d’abord rappelé que la transformation du secteur a reposé sur des choix stratégiques du gouvernement qui a accordé une grande importance au produit touristique. Elle a déclaré: « L’investissement dans le produit touristique a joué un rôle déterminant dans la dynamique actuelle du secteur, qu’il s’agisse de l’augmentation des capacités d’hébergement ou de la diversification de l’offre d’animation. Ce chantier restera une priorité dans les années à venir et sera élargi à l’échelle territoriale. Dans cette trajectoire, il est important de renforcer le rôle de la SMIT. »

De son côté, la SMIT a présenté les principaux résultats enregistrés depuis le lancement de la Feuille de route 2023-2026. Sur le volet hébergement, 43.000 nouveaux lits ont été créés, portant la capacité nationale à plus de 304 000 lits.

En matière d’animation touristique, la SMIT accompagne plus de 1 500 projets couvrant plusieurs segments d’investissements en animation dont notamment la gastronomie, le gaming de loisirs et/ou l’éco-tourisme.

La SMIT a également souligné l’évolution de son approche d’intervention, désormais structurée autour de projets à fort impact local et d’un accompagnement renforcé des territoires, en lien étroit avec les collectivités territoriales et les partenaires institutionnels.

Imad Barrakad, Directeur Général de la SMIT a déclaré: « Notre priorité est de promouvoir le développement de projets touristiques, créateurs de valeur et d’emplois. Cela repose sur une ingénierie de proximité, une meilleure connaissance des réalités locales et des outils digitaux permettant d’orienter les investisseurs vers des projets adaptés aux spécificités de chaque région ».

Enfin, la SMIT a présenté les axes majeurs pour 2026, notamment la poursuite des chantiers de la feuille de route, le renforcement de la promotion des investissements touristiques et la modernisation des services offerts aux investisseurs à travers la digitalisation.